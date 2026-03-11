В Минске перевернулась автовышка – пострадал рабочий

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Опубликовано: 11.03.2026 07:29 , Обновлено: 11.03.2026

Вечером 10 марта на одной из столичных улиц произошло ЧП - перевернулся автогидроподъемник. В результате пострадал рабочий, находившийся в тот момент в автолюльке. Подробности происшествия рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Инцидент произошёл на улице Кунцевщина. В официальном Telegram-канале ведомства поделились кадрами с места ЧП и сообщили, что к расследованию обстоятельств происшествия привлекли эксперта-криминалиста Фрунзенского районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Рабочего, получившего телесные повреждения при опрокидывании автовышки, пришлось госпитализировать - степень тяжести его телесных повреждений предстоит установить судебно-медицинским экспертам.