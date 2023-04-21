В Минске пассажир напал на таксиста с ножом из-за «высокой» цены

Опубликовано: 21.04.2023 14:09 , Обновлено: 15.11.2024

В Минске мужчина заказал такси, но как только увидел цену, достал нож и попытался ударить им водителя. О происшествии сообщили в столичной милиции 21 апреля.

Там рассказали, что мужчина был нетрезвым. Он вызвал такси в приложении и выстроил маршрут с несколькими точками для остановок. Однако стоимость поездки увидел, только когда сел в машину.

Цена ему показалась слишком высокой и вызвала у него «внезапную вспышку гнева», рассказали в РОВД. Пассажир попытался ударить водителя в область шеи, но, вероятно, безуспешно. А потом успел покинуть салон.

Мужчину по горячим следам нашел наряд сотрудников Госавтоинспекции.

Следователи возбудили против него уголовное дело за хулиганство.