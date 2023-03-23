В Минске парень поджог "Запорожец" и танцевал возле него

🎥 Видео

Опубликовано: 23.03.2023 15:08 , Обновлено: 23.03.2023

В Минске на улице Ванеева 23-летний парень поджег чужой «Запорожец», а после танцевал возле него. О произошедшем рассказали в столичной милиции 23 марта.

О том, что горит машина, а возле нее кто-то танцует, сообщил очевидец. Он же снял инцидент на видео.

На место прибыли МЧСники и потушили пожар. А милиционеры задержали подозреваемого в поджоге по горячим следам.

Оказалось, что 23-летний парень проник на огороженную неохраняемую стоянку в 2 часа ночи. Там увидел незапертый «Запорожец» и поджег автомобиль изнутри.

В ГУВД рассказали, что фигурант был нетрезвый. И почему так поступил объяснить не смог.

Против него возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CqIQtRFvJAa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от ГУВД Мингорисполкома (@police_minsk) [/link]