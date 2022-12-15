В Минске одну из улиц затопило горячей водой
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В Минске 15 декабря затопило улицу Якубовского. По словам очевидцев, с самого утра по дороге текла горячая вода. В «Минскводоканале» рассказали, что произошло.
Вода начала литься из люка возле дома №17. Оттуда она добежала прямо до перекрестка с Одинцова. Из-за этого машины практически плыли по дороге.
В «Минскводоканале» объяснили госагентству «Минск-Новости», что в этом месте повредился водопровод.
Течь уже устранили. В «Ремавтодор» Фрунзенского района добавили, что очищают ливневые решетки от снега. По словам специалистов, чтобы вся вода сошла, нужно около 40.
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