В Минске одну из улиц затопило горячей водой

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Опубликовано: 15.12.2022 10:52 , Обновлено: 15.12.2022

В Минске 15 декабря затопило улицу Якубовского. По словам очевидцев, с самого утра по дороге текла горячая вода. В «Минскводоканале» рассказали, что произошло.

Вода начала литься из люка возле дома №17. Оттуда она добежала прямо до перекрестка с Одинцова. Из-за этого машины практически плыли по дороге.

В «Минскводоканале» объяснили госагентству «Минск-Новости», что в этом месте повредился водопровод.

Течь уже устранили. В «Ремавтодор» Фрунзенского района добавили, что очищают ливневые решетки от снега. По словам специалистов, чтобы вся вода сошла, нужно около 40.