В Минске обычная лампочка убила мужчину

Опубликовано: 30.09.2025 09:31 , Обновлено: 30.09.2025

В Государственном комитете судмедэкспертизы сообщили о случае смерти, "будто написанном сценаристом фильмов ужаса". В Минске мужчина решил поменять лампочку и погиб.

По словам судмедэкспертов, в июле этого года женщина обнаружила мужа в “луже крови”, приехав после неоднократных попыток дозвониться.

Судмедэксперты провели исследование обстоятельств смерти и установили, что на теле погибшего мужчины было колото-резаное ранение на шее. В комитете судмедэкспертизы рассказали, что оно образовалось из-за лампочки.

“Как выяснилось, мужчина решил помочь супруге в сборке мебели в офисе, однако, люминесцентная лампа, упав сверху, повредила ему артерию, что вызвало массивную кровопотерю и привело к летальному исходу”, - рассказали эксперты.