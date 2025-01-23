В Минске обнаружили утечку газообразного азота

Опубликовано: 23.01.2025 15:01 , Обновлено: 23.01.2025

В четверг, 23 января, на магистральном трубопроводе на одной из столичных улиц обнаружили утечку газообразного азота.

Информация об утечке появилась в официальном Telegram-канал концерна “Белнефтехим”. По их данным, информация поступила от предприятия «КРИОН», которое также находится в Минске и занимается выпуском криогенных продуктов.

Утечку обнаружили на участке магистрального трубопровода в районе улицы Машиностроителей на пересечении с Минской кольцевой автодорогой.

[info_b]Газообразный азот может представлять опасность для человека, но лишь в больших концентрациях и при длительном воздействии. В этом случае азот начинает действовать в качестве удушающего средства, вызывая одышку и удушье, поскольку фактически заменяет кислород во вдыхаемом воздухе, что приводит к гипоксии. В этом случае неизбежно воздействие на центральную нервную систему и токсичное поражение организма.[/info_b]

В “Белнефтехиме” подчеркнули, что данная утечка газа не представляет опасности для минчан. Сам газ не является взрывоопасным и не наносит экологического вреда природе. Содержание азота в атмосферном воздухе, по данным предприятия, соответствует норме - 78%.

В концерне отметили, что на работе предприятий-потребителей газообразного азота ЧП не сказалось, а специалисты сейчас ведут работы по устранению утечки.