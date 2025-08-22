В Минске наркоконтроль с ОМОНом задержали с поличным директора мебельной фирмы

Опубликовано: 22.08.2025 10:53 , Обновлено: 22.08.2025

В Минске сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа задержали 20-летнего директора мебельной фирмы. По информации МВД, его подозревают в «подработке» закладчиком на интернет-магазин по продаже наркотиков.

Как заявили в МВД, во время обысков в арендованном доме фигуранта, его автомобиле и в тайнике оперативники обнаружили и изъяли 520 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Как установили в милиции, молодой человек получал от своих «работодателей» крупные партии наркотика, которые затем фасовал на более мелкие дозы и делал закладки в тайниках «на территории всей страны». В МВД также заявили, что, по версии следствия, сам фигурант тоже употреблял запрещённые вещества.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.