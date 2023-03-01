В Минске начался суд над мужчиной, который не донес на другого

Опубликовано: 01.03.2023 11:21 , Обновлено: 01.03.2023

В суде Центрального района Минска 1 марта по уголовному делу о подрывах начали судить двух мужчин. Одного из них за то, что не донес на другого.

Так, Максима Селезнева обвиняют в подрывах «Табакерок» в Минске осенью 2020 года и зимой 2022, а также спортблока в Центральном РУВД и припаркованного рядом служебного автомобиля.

«Второй — Дмитрий Марцинкевич — обвиняется в недонесении о достоверно известном ему совершенном преступлении», — передает госагентство БелТА.

Первый мужчина находится под стражей, у второго — подписка о невыезде.