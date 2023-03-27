На МАЗе опровергли сообщения о большом пожаре. Что же произошло?
В Минске на заводе МАЗ опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о большом пожаре на предприятии.
«Данные «информационные вбросы» не соответствуют действительности, — заявили на предприятии. — ОАО «МАЗ» обращает внимание на необходимость пользоваться официальными, проверенными и достоверными источниками информации, не поддаваться на провокации и вбросы”.
Впрочем, сам факт пожара в пресс-службе МАЗа подтвердили, только не на самом заводе: “Было возгорание с сильным задымлением на территории организации, которая расположена по соседству с ОАО “МАЗ”.
Ранее в соцсетях даже показали видео якобы пожара на заводе.
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А в МЧС Минска заявили, что произошло возгорание с сильным задымлением. Инцидент на самом деле произошел рядом с заводом “МАЗ”. В МЧС сообщили, что пожар был быстро устранен.