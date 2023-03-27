На МАЗе опровергли сообщения о большом пожаре. Что же произошло?

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Опубликовано: 27.03.2023 21:28 , Обновлено: 27.03.2023

В Минске на заводе МАЗ опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о большом пожаре на предприятии.

«Данные «информационные вбросы» не соответствуют действительности, — заявили на предприятии. — ОАО «МАЗ» обращает внимание на необходимость пользоваться официальными, проверенными и достоверными источниками информации, не поддаваться на провокации и вбросы”.

Впрочем, сам факт пожара в пресс-службе МАЗа подтвердили, только не на самом заводе: “Было возгорание с сильным задымлением на территории организации, которая расположена по соседству с ОАО “МАЗ”.

Ранее в соцсетях даже показали видео якобы пожара на заводе.

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А в МЧС Минска заявили, что произошло возгорание с сильным задымлением. Инцидент на самом деле произошел рядом с заводом “МАЗ”. В МЧС сообщили, что пожар был быстро устранен.