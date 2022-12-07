В Минске на стройке Национального футбольного стадиона начался пожар

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Опубликовано: 07.12.2022 20:33 , Обновлено: 07.12.2022

В пресс-службе МЧС сообщили, что 7 декабря в Минске начался пожар на месте строительства Национального футбольного стадиона.

Обновлено 21:11 . В МЧС сообщили, что пожар был локализован на предварительной площади 1000кв.м. Спасатели продолжают тушение. Пострадавших на данный момент нет.

“Спасатели работают на территории строящегося стадиона по ул.Ванеева. Предварительно горят морские контейнеры на территории. Подробности позже”, - сообщили в МЧС.

Стадион на улице Ванеева в Минске - — строящийся Национальный футбольный стадион. Ожидается, что на нём будет проводить домашние матчи национальная сборная по футболу. Стадион проектировался и строится по китайским стандартам, нормам и техническим условиям без адаптации к действующим белорусским стандартам. Стоимость строительства стадиона не называется. В контракте на постройку Национального футбольного стадиона и бассейна в Минске фигурирует сумма в 180 млн долларов.