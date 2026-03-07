В Минске на мужчину завели уголовное дело из-за подаренного букета
В Минске житель Витебска попал под уголовное дело после того, как подарил букет стоимостью в 150 рублей своей женщине. Оказалось, что цветы витеблянин украл в кафе.
Все началось с того, что в кафе жительница Минска отмечала день рождения, а подаренные три букета оставила в гардеробе. Когда собралась с мужем домой — одного уже не оказалось. Женщина обратилась в милицию.
В Московское РУВД (районное управление внутренних дел) взялись за розыски букета. Силовики установили, что цветы забрал 38-летний житель Витебской области, который отдыхал в том же заведении со своей компанией. Покидая заведение, он заметил оставленные букеты, выбрал самый красивый и забрал его, а позже подарил своей знакомой.
Теперь в отношении мужчины завели уголовное дело за кражу.