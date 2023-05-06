В Минске на МКАД столкнулись семь авто

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Опубликовано: 06.05.2023 07:29 , Обновлено: 06.05.2023

Вечером 5 мая на минской кольцевой произошло массовое ДТП - один за одним столкнулись семь автомобилей. Люди не пострадали, а вот машинам серьёзно досталось.

Авария по принципу “паровозика” произошла в районе 55 км МКАД, в вечерний час пик - около 17:20. В результате на внешнем кольце МКАД от улицы Липковской в направлении Логойского тракта было серьёзно затруднено движение.

Кадрами с места аварии поделилась минская Госавтоинспекция в своём официальном телеграм-канале:

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В результате повреждения получили семь авто: три авто марки Volkswagen, а также Lada, BMW, Opel и Citroen.

По предварительной сотрудников ГАИ, причиной ДТП стало несоблюдение водителями безопасной дистанции.

В Госавтоинспекции напомнили, что ” водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы ему избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки ”. Инспекторы также призвали водителей “не отвлекаться во время управления авто на второстепенные действия”.