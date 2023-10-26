В Минске на МКАД микроавтобус въехал в самосвал

📷 Фото

Опубликовано: 26.10.2023 21:58 , Обновлено: 26.10.2023

В ГАИ Минска 26 октября сообщили, что примерно в 20:00 в районе 39-го километра кольцевой дороги произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и самосвала МАЗ.

“В результате возникших механических повреждений 43-летний водитель автомобиля Volkswagen не смог самостоятельно выбраться, для его деблокировки понадобилась помощь спасателей”, - сообщили в ГАИ.

После освобождения из плана машины водителя отправили на скорой в учреждение здравоохранения для обследования.

В ГАИ сообщили, что на место ДТП прибыли сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Госавтоинспекции попросили водителей при возникновении препятствия или опасности для движения немедленно тормозить, вплоть до остановки машины. А от себя добавим, что в таком случае не забудьте включить аварийку, чтобы сзади едущие машины тоже начали замедляться.