В Минске на МКАД микроавтобус въехал в самосвал
В ГАИ Минска 26 октября сообщили, что примерно в 20:00 в районе 39-го километра кольцевой дороги произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen и самосвала МАЗ.
“В результате возникших механических повреждений 43-летний водитель автомобиля Volkswagen не смог самостоятельно выбраться, для его деблокировки понадобилась помощь спасателей”, - сообщили в ГАИ.
После освобождения из плана машины водителя отправили на скорой в учреждение здравоохранения для обследования.
В ГАИ сообщили, что на место ДТП прибыли сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В Госавтоинспекции попросили водителей при возникновении препятствия или опасности для движения немедленно тормозить, вплоть до остановки машины. А от себя добавим, что в таком случае не забудьте включить аварийку, чтобы сзади едущие машины тоже начали замедляться.