В Минске на дороге загорелся трактор с прицепом
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В Минске утром 7 февраля на дороге загорелся трактор с прицепом. Видео инцидента опубликовал столичный блогер.
Это случилось на улице Максима Богдановича. Потушили ли огонь, точно не известно. “Вроде с огнем справились”, - написал блогер Кокобай.
На опубликованном видео заметно, что огонь охватил трактор вместе с кабиной, от его прицепа идет дым. Также пламя видно на дороге (возможно, горит упавший груз).
О причинах возгорания тоже пока не известно. “Сообщают о пробке/ заторе, стоим”, - добавил блогер.
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Как [link href="https://t.me/minsknews_by/94782" target="_blank" rel="noopener"] передало [/link] агентство "Минск-Новости", в МЧС сообщили о ликвидации пожара, при инциденте никто не пострадал.