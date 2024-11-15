В Минске мужчина на Hyundai врезался в подъезд жилой многоэтажки

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Опубликовано: 15.11.2024 07:32 , Обновлено: 15.11.2024

Днём 14 ноября во дворе дома №59 по улице Есенина в Минске произошло ДТП: 62-летний мужчина на автомобиле Hyundai врезался в подъезд жилой многоэтажки. Подробности аварии рассказали в столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, водитель не справился с управлением своего авто, в результате чего сначала выехал на тротуар, а затем врезался в фасад подъезда жилого дома.

Момент аварии сняла камера видеорегистратора, установленная в самом авто. По кадрам видно, что перед тем, как въехать в подъезд, водитель авто вместо того, чтобы притормозить, по непонятной причине прибавил газу.

По данным ГАИ, в результате аварии никто не пострадал. Обошлось лишь повреждениями самого автомобиля и подъезда многоэтажки.









В связи с этой аварией в ГАИ напомнили водителям, что за рулём нужно оставаться ” предельно сконцентрированными”, а также “проявлять максимум внимания и осторожности”.