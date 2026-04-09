В Минске мужчина устроил погром в детском саду
Один из столичных детских садов стал местом преступления, в обстоятельствах которого пришлось разбираться специалистам Государственного комитета судебных экспертиз. Ночью в здание детского сада пробрался неизвестный мужчина и устроил там настоящий погром.
Судя по фотографиям, опубликованнымГосударственным комитетом судебных экспертиз с места происшествия, злоумышленник знатно похулиганил в детском саду: досталось цветочным кадкам, их которых мужчина зачем-то выдрал декоративное живое дерево, и одной из групп, где хулиган снёс с петель дверцы в детских шкафчиках и выпотрошил содержимое некоторых из них.
Вычислить погромщика удалось по следам кроссовок, которые заметил эксперт-криминалист. Хулиганом оказался 28-летний минчанин, ранее судимый, который в момент совершения погрома, как оказалось, находился в состоянии наркотического опьянения.
“Заключение судебной трасологической экспертизы позволило доказать непосредственную причастность задержанного к совершенному преступлению”, - рассказали в ведомстве, сообщив, что действиям задержанного мужчины компетентным органам ещё предстоит дать правовую оценку.