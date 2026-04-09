В Минске мужчина устроил погром в детском саду

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Опубликовано: 09.04.2026 09:21 , Обновлено: 09.04.2026

Один из столичных детских садов стал местом преступления, в обстоятельствах которого пришлось разбираться специалистам Государственного комитета судебных экспертиз. Ночью в здание детского сада пробрался неизвестный мужчина и устроил там настоящий погром.

Судя по фотографиям, опубликованнымГосударственным комитетом судебных экспертиз с места происшествия, злоумышленник знатно похулиганил в детском саду: досталось цветочным кадкам, их которых мужчина зачем-то выдрал декоративное живое дерево, и одной из групп, где хулиган снёс с петель дверцы в детских шкафчиках и выпотрошил содержимое некоторых из них.









Вычислить погромщика удалось по следам кроссовок, которые заметил эксперт-криминалист. Хулиганом оказался 28-летний минчанин, ранее судимый, который в момент совершения погрома, как оказалось, находился в состоянии наркотического опьянения.