В Минске мужчина с балкона подстрелил прохожего

📷 Фото

Опубликовано: 22.03.2023 10:03 , Обновлено: 22.03.2023

В Минске 64-летний мужчина с балкона квартиры на 3 этаже подстрелил прохожего из пневматического ружья. Об этом сообщили в столичной милиции 22 марта.

Сообщение о поступлении в больницу с огнестрельным ранением левой руки поступило в милицию от бригады скорой помощи.

Милиционеры совместно с сотрудниками ОМОНа задержали 64-летнего минчанина. Он рассказал, что купил пневматическое ружье еще в 2018 году. По его словам, он попал в руку мимо проходящему мужчине во время пристрелки ружья.

Как сообщили в ГУВД, ранее задержанного мужчину уже привлекали за незаконную добычу рыбы.

Против него возбудили уголовное дело по статье “Хулиганство”.