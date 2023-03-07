В Минске мужчина ранил милиционера ножом

Опубликовано: 07.03.2023 08:12 , Обновлено: 05.04.2023

В Минске мужчина напал на милиционера с ножом и нанес ему ранения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД поздно вечером 6 марта.

Там рассказали, что жительница столицы вызвала милицию. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Когда правоохранители разбирались в случившемся, бывший муж минчанки неожиданно ударил ножом, нанес ранения «в области лица и шеи».

В ответ сотрудник «применил оружие на поражение». По данным МВД, «нападавший обезврежен».

На место происшествия приезжал сам министр внутренних дел Иван Кубраков.

В каком состоянии сейчас милиционер, а также жив ли нападавший, неизвестно. Больше в МВД никаких подробностей не сообщили.

Пресс-служба опубликовала лишь одно фото с ножом, булавкой и еще несколькими предметами.