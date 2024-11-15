В Минске МАЗ «проехался» по трамваю

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Опубликовано: 15.11.2024 11:37 , Обновлено: 15.11.2024

В Минске утром 15 ноября грузовик МАЗ столкнулся с трамваем. По информации ГАИ, никто в результате аварии не пострадал. Ну, кроме транспорта: у грузовика, судя по фото, серьезное повреждение капота.

По предварительной информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 9:10 возле дома № 5 по улице Якуба Коласа. 63-летний водитель МАЗ при перестроении не убедился в безопасности своего маневра, так и столкнулся с ехавшим параллельно трамваем.

Фото: ГАИ Минска

В ГАИ напомнили, что при перестроении водитель должен убедиться в безопасности своего маневра и уступить дорогу транспорту, который едет попутно.