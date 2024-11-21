В Минске МАЗ опрокинулся из-за косули

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Опубликовано: 21.11.2024 12:42 , Обновлено: 21.11.2024

В Минске утром 21 ноября грузовик МАЗ опрокинулся из-за внезапно выбежавшей на дорогу косули. По информации ГАИ, никто не пострадал.

Как сообщили в ведомстве, около 07:20 42-летний водитель грузовика ехал по Заславскому шоссе, возле дома №33 по улице Уручской сделал маневр, чтобы не столкнуться с косулей. В результате этого маневра машина и опрокинулась.

Авто получило механические повреждения.

Фото: ГАИ Минска

В ГАИ посоветовали “максимально снизить скорость, вплоть до остановки”, и включить аварийную световую сигнализацию, если водитель увидел на дороге или возле нее животное. Также не стоит использовать звуковой сигнал: зверь может испугаться, а это чревато его непредсказуемым поведением.