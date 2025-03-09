В Минске легковушка врезалась в столб

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Опубликовано: 09.03.2025 09:55 , Обновлено: 09.03.2025

В Минске вечером 8 марта авто Peugeot врезалось в столб. В столичной ГАИ сообщили, что водителя доставили в больницу для обследования.

По предварительной [link href=“https://t.me/gaiminsk/42097” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] инспекторов, около 20:40 52-летний водитель легковушки ехал по второму Прилукскому переулку, около дома №46а и врезался в столб. Причины аварии неизвестны.

Фото: ГАИ Минска

В ГАИ призвали водителей к “внимательности и осмотрительности” на дорогах.