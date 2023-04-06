В Минске легковушка во дворе сбила школьника - мальчик в больнице
Рано утром 6 апреля 2023 года в Минске во дворе одной из многоэтажек 12-летнего школьника сбил автомобиль «Toyota». Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и его пришлось отправить в учреждение здравоохранения.
ДТП произошло около 08:00 во дворах вблизи здания №148А по проспекту Рокоссовского, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
За рулем автомобиля «Toyota» был 38-летний мужчина. По предварительной информации, двигаясь по жилой зоне, он не заметил школьника, выходящего из-за припаркованных автомобилей. В настоящее время следственно-оперативная группа Госавтоинспекции устанавливает все обстоятельства ДТП.
В Минске машина сбила на светофоре парня на электросамокате
Ещё одно ДТП с участием пешехода произошло на столичном проспекте Независимости накануне поздно вечером. Там под колесами авто оказался 22-летний парень на электросамокат.
По информации, озвученной в ГАИ Минска, молодой человек пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда его сбил одногодка на «Audi».
Приехавшая на место ДТП бригада скорой помощи забрала сбитого пешехода в больницу для обследования.
Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники ГАИ,