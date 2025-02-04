В Минске каршеринговое авто врезалось в машину и в дерево

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Опубликовано: 04.02.2025 11:01 , Обновлено: 04.02.2025

В Минске каршеринговое авто Volkswagen столкнулось с другой легковушкой и, выехав за пределы дороги, врезалось в дерево. В столичной ГАИ назвали предварительную причину аварии.

В ведомстве уточнили, что 24-летний водитель ехал по улице Жуковского, вблизи дома №10/1 не справился с управлением, так и столкнулся со стоящим Renault, а затем и с деревом.

Фото: ГАИ Минска

“Предположительно, мужчине стало плохо во время движения”, - [link href=“https://t.me/gaiminsk/41401” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Госавтоинспекции. Водителя привезли в учреждение здравоохранения для обследования.

Фото: ГАИ Минска

В ГАИ напомнили, что управлять машиной в болезненном или утомленном состоянии запрещено. В ведомстве порекомендовали водителям останавливаться в безопасном месте при ухудшении самочувствия, а при необходимости вызвать скорую медпомощь.