В Минске каршеринговое авто врезалось в машину и в дерево
В Минске каршеринговое авто Volkswagen столкнулось с другой легковушкой и, выехав за пределы дороги, врезалось в дерево. В столичной ГАИ назвали предварительную причину аварии.
В ведомстве уточнили, что 24-летний водитель ехал по улице Жуковского, вблизи дома №10/1 не справился с управлением, так и столкнулся со стоящим Renault, а затем и с деревом.
“Предположительно, мужчине стало плохо во время движения”, - [link href=“https://t.me/gaiminsk/41401” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Госавтоинспекции. Водителя привезли в учреждение здравоохранения для обследования.
В ГАИ напомнили, что управлять машиной в болезненном или утомленном состоянии запрещено. В ведомстве порекомендовали водителям останавливаться в безопасном месте при ухудшении самочувствия, а при необходимости вызвать скорую медпомощь.