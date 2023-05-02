В Минске Камаз протаранил легковушку - троих отправили в больницу

🎥 Видео

Опубликовано: 02.05.2023 07:24 , Обновлено: 02.05.2023

В Минске 1 мая около 15:25 на улице Кижеватова произошла серьёзная авария: грузовой автомобиль «Kamaz» врезался в легковой «Mercedes». В результате троих пострадавших медикам пришлось отправить в больницу.

Согласно предварительной информации, озвученной дорожными инспекторами,виновником дорожно-транспорного происшествия стал 35-летний водитель грузовика. Он не уступил дорогу легковушке при выезде с прилегающей территории, считают оперативники.

Видео с место ДТП в официальном телеграм-канале опубликовала Минская Госавтоинспекция:

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Как рассказали в ГАИ, с телесными повреждениями в больницу доставили водителя иномарки и трёх пассажиров.

После ДТП в ГАИ напомнили, что при выезде из жилой и пешеходной зоны, а также любой прилегающей территории водители обязаны уступить дорогу тем транспортным средства, которые едут по дороге, на которую они намерены выезжать.