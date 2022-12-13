В Минске к метро Якуба Коласа съехались пожарные

Опубликовано: 13.12.2022 18:03 , Обновлено: 13.12.2022

В Минске у станции метро Якуба Коласа собрались несколько машин пожарных и Скорой помощи. В МЧС рассказали о задымлении в метро.

В администрации Минского метрополитена сообщили, что 13 декабря на перегоне между станциями “Площадь Победы” и “Якуба Коласа” была “посадка напряжения”.

“Произошло повреждение высоковольтного кабеля. Введены резервные источники питания. Для реагирования на данную ситуацию прибыли сотрудники МЧС. Метрополитен работает в штатном режиме”, - уточнили там.