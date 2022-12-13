В Минске к метро Якуба Коласа съехались пожарные
В Минске у станции метро Якуба Коласа собрались несколько машин пожарных и Скорой помощи. В МЧС рассказали о задымлении в метро.
В администрации Минского метрополитена сообщили, что 13 декабря на перегоне между станциями “Площадь Победы” и “Якуба Коласа” была “посадка напряжения”.
“Произошло повреждение высоковольтного кабеля. Введены резервные источники питания. Для реагирования на данную ситуацию прибыли сотрудники МЧС. Метрополитен работает в штатном режиме”, - уточнили там.
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