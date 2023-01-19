В Минске из-за жесткого столкновения авто пострадали 4 человека
В Минске поздно вечером 18 января произошла серьезная авария с участием автомобиля Renault и Volkswagen сервиса «Яндекс Такси». Пострадали 4 человека.
Как сообщили в ГАИ, водитель Renault не дождался включения дополнительной секции светофора, повернул налево и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen, у которого горел основной зеленый сигнал.
В результате ДТП в больницу попали два пассажира Volkswagen, а также водитель Renault и его пассажир.
В ГАИ опубликовали фотографии, на которых видно, насколько сильным был удар:
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