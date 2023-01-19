В Минске из-за жесткого столкновения авто пострадали 4 человека

Опубликовано: 19.01.2023 08:47 , Обновлено: 19.01.2023

В Минске поздно вечером 18 января произошла серьезная авария с участием автомобиля Renault и Volkswagen сервиса «Яндекс Такси». Пострадали 4 человека.

Как сообщили в ГАИ, водитель Renault не дождался включения дополнительной секции светофора, повернул налево и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen, у которого горел основной зеленый сигнал.

В результате ДТП в больницу попали два пассажира Volkswagen, а также водитель Renault и его пассажир.

В ГАИ опубликовали фотографии, на которых видно, насколько сильным был удар:

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