В Минске из-за Солнца столкнулись сразу 5 автомобилей
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В Минске на улице Аладовых произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей. Виновник назвал причиной Солнце, но штраф придется платить, вероятно, ему.
В ГАИ рассказали, что около 8 часов 37-летний водитель автомобиля Renault врезался в остановившийся впереди автомобиль Volkswagen. Но на этом все не закончилось, а затем Volkswagen въехал в впередистоящие Peugeot и Lada.
В результате ДТП никто не пострадал. А в ГАИ посоветовали в случае слепящего солнца даже останавливаться, чтобы не устроить ДТП.
Темы: #Происшествия #Беларусь #ДТП #Минск