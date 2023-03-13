В Минске из-за Солнца столкнулись сразу 5 автомобилей

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Опубликовано: 13.03.2023 15:49 , Обновлено: 13.03.2023

В Минске на улице Аладовых произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей. Виновник назвал причиной Солнце, но штраф придется платить, вероятно, ему.

В ГАИ рассказали, что около 8 часов 37-летний водитель автомобиля Renault врезался в остановившийся впереди автомобиль Volkswagen. Но на этом все не закончилось, а затем Volkswagen въехал в впередистоящие Peugeot и Lada.

В результате ДТП никто не пострадал. А в ГАИ посоветовали в случае слепящего солнца даже останавливаться, чтобы не устроить ДТП.