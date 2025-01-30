В Минске из-за солнца одна машина врезалась в столб, а вторая протаранила светофор

🎥 Видео

Опубликовано: 30.01.2025 16:32 , Обновлено: 30.01.2025

В Минске 30 января из-за, как утверждают водители, солнечного света случилось два однотипных ДТП. В первом случае автомобиль Toyota врезался в столб, во втором - машина Renault протаранила светофор.

По предварительной [link href=“https://t.me/gaiminsk/41286” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] столичной ГАИ, около 12:15 64-летний водитель Toyota ехал по второму уровню транспортной развязки проспекта Дзержинского с проспектом Жукова, не справился с управлением и врезался в столб.

Фото: ГАИ Минска

61-летнюю пассажирку доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

Фото: ГАИ Минска

Вторая авария попала на видео. Как [link href=“https://t.me/gaiminsk/41290” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в ГАИ, около 13:30 47-летний водитель Renault ехал по улице Уральской, при повороте налево на улицу Долгобродскую не справился с управлением и наехал на светофор.

Фото: ГАИ Минска

В результате этой аварии, по информации стражей дорог, никто не пострадал. А вот транспорт получил механические повреждения.

Фото: ГАИ Минска

В Госавтоинспекции посоветовали водителям снижать скорость вплоть до полной остановки машины, если в дороге ослепило солнце.