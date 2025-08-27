В Минске ИП отсудила 500 рублей у автора отзыва с 1 звездой в Яндекс.Картах

Опубликовано: 27.08.2025 14:37 , Обновлено: 27.08.2025

Экономический суд Минска рассмотрел дело о защите деловой репутации. ИП требовала компенсацию за негативный отзыв в интернете. Результаты суда сообщила пресс-служба Верховного суда.

Иск подала владелица павильона по продаже рыболовного инвентаря. По её словам, до января 2025 года у магазина был высокий рейтинг на Яндекс.Картах и Картах Google — пять звёзд на основе 13 отзывов. Но потом ответчица оставила отзыв с одной звездой, где написала: «Купила удочку ребёнку на день рождение, в первый день ломалась. Праздник испорчен» (орфография сохранена).

Предприниматель подала в суд, так как была уверена, что эта клиентка никогда ничего у неё не покупала. Она потребовала признать сведения порочащими её деловую репутацию, обязать ответчика удалить отзыв и оценку, а также взыскать 20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, который, по её словам, выразился в бессоннице, стрессе и «беспокойстве о судьбе предпринимательской деятельности».

В суде ответчица признала, что отзыв оставила, но никаких покупок в данном магазине не совершала. После того как суд начал производство по делу, женщина удалила текст своего комментария, однако, как установил суд, негативная оценка «одна звезда» на странице магазина осталась.

Причины, по которым она написала отзыв, неизвестны.

Суд признал доводы истца обоснованными, заявив, что распространённые сведения не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию. При вынесении решения суд учёл позицию ответчика, которая признала свою неправоту и частично устранила нарушение.

В итоге суд удовлетворил иск частично. В качестве компенсации морального вреда с ответчика в пользу предпринимателя взыскали 500 рублей .

Решение не обжаловалось и вступило в законную силу.