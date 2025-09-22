В Минске грузовик вытолкнул легковушку на остановку. Водитель рискнул семьёй, чтобы спасти людей

🎥 Видео

Опубликовано: 22.09.2025 09:18 , Обновлено: 22.09.2025

В Минске в воскресенье столичная милиция показала видео аварии, которая случилась на Партизанском проспекте. В результате ДТП жертв не было, но могли бы быть.

На опубликованном видео можно заметить, что синий грузовик при перестроении толкнул впереди идущий легковой автомобиль Renault, из-за чего тот вылетел на тротуар. При этом неуправляемая машина устремилась к остановке общественного транспорта.

Судя по кадрам, водитель машины сделал все, чтобы не пострадали ожидающие на остановке люди. Каким-то образом он смог взять под контроль автомобиль и принял за мгновение одно решение - влететь в столб перед остановкой.

В ГАИ Минска сообщили, что 40-летний водитель автомобиля Renault, его 39-летняя супруга и 4-летний сын попали в больницу для обследования.

Тем временем, 54-лентий водитель грузовика не пострадал. В ГАИ предварительно заявили, что именно он при перестроении совершил столкновение с попутным автомобилем Renault.

Видео аварии вызвало споры в TikTok, где нашлись и те, кто начал оправдывать водителя грузовика и винить водителя легкового автомобиля.

“12-вольтовый был в слепой зоне, сколько уже в интернете про это сказано: не едьте под правой дверью фуры там реально слепая зона”, - написал один из зрителей.

“Товарищи 12-тивольтовые! Держитесь подальше от грузовых и автобусов! Не испытывайте судьбу, размеры мертвых зон и профнавыки водителя!”, - предупредил еще один из комментаторов.

Эти зрители получили отпор в виде логичного замечания: “В слепой зоне? Где зеркало? что он мог видеть?”.

“Товарищи-большегрузы, ставьте тогда себе больше зеркал, чтоб видеть слепые зоны, нашли оправдание”, - возмутился ещё один.

Впрочем были и те, кто заметил героический поступок водителя Renault. “Заметили что водитель Рено специально в столб завернул чтобы не влететь в остановку с людьми…”, - этот комментарий набрал более 500 лайков.