В Минске грузовик смял троллейбус

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Опубликовано: 03.01.2023 15:31 , Обновлено: 03.01.2023

В ГАИ Минска сообщили, что 3 января троллейбус врезался в грузовик недалеко от дома №28 по улице Академической. О пострадавших пока не сообщалось.

Инспекторы не сообщили подробностей ДТП, лишь, что на месте работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска. Однако, судя по фото, авария произошла серьезная.

Передняя часть троллейбуса сильно деформирована, в том числе со стороны водителя. Транспортное средство буквально смяло кузовом впереди стоящей грузовой машины.

https://youtu.be/fGpdbAo0T0A