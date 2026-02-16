В Минске ГАИ перекрыла улицу из-за прорыва на водопроводе

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Опубликовано: 16.02.2026 13:13 , Обновлено: 16.02.2026

Столичной Госавтоинспекции (ГАИ) пришлось перекрыть автомобильное движение на одной из улиц из-за прорыва водопровода. Несмотря на то, что коммунальные службы уже локализовали прорыв, движение на подтопленном участке, как показали очевидцы, пока невозможно - улица превратилась в реку.

Прорывом водопроводной трубы полуметрового диаметра случился в обед 16 февраля на улице Оранжерейной. В результате ГАИ пришлось временно ограничить движение всех видов транспорта по Оранжерейной от улицы Аранской в направлении улицы Маяковского в обоих направлениях и выставить патруль для регулировки движения.

В пресс-службе предприятия “Минскводоканал” пояснили, что прорыв произошёл на водопроводной сети Д500 по улице Маяковского, 6, из-за чего проблемы с напором воды в кранах могли наблюдаться у жителей домов в районе улиц Жуковского- Аэродромная - Н.Теслы - Надеждинская-Брилевская.

Обстановку на месте коммунального ЧП продемонстрировал один из подписчиков Telegram-канала “Мерзкий Кокобай”.

Между тем, локализовать прорыв удалось довольно оперативно: уже к 12:15 вода перестала хлестать из повреждённой трубы, а давление в водопроводной сети удалось восстановить. По данным “Минскводоканала”, отключать воду в жилых домах не потребовалось.

Однако теперь сотрудникам аварийных бригад водоканала предстоит провести аварийно-восстановительные и регламентные работы, чтобы не допустить возможных последствий из-за повреждения трубы. А учитывая сильный мороз, автомобилистам точно пока стоит объезжать подтопленную улицу - как минимум до того, как сойдёт вода и проезжую часть обработают дорожники противоголёдными средствами.