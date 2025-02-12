В Минске фура протаранила маршрутку - 5 человек в больнице
В Минске днем 12 февраля грузовик протаранил маршрутку прямо на остановке. В результате ДТП, по данным столичной ГАИ, пять человек отвезли в больницу для обследования.
По предварительной [link href=“https://t.me/gaiminsk/41565” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] правоохранителей, сегодня около 14:40 21-летний водитель грузовика Gaz ехал по Долгиновскому тракту, около дома №174 на остановке врезался в стоящую там маршрутку.
Причина аварии пока не известна. В ГАИ попросили учитывать информацию о ДТП при выборе маршрута.
Судя по фото, авария случилась на остановке “Ириновская”.
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В 16:43 в Министерстве здравоохранения [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/26341” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что пятерых пострадавших при ДТП доставили в приемные отделения больницы скорой медицинской помощи Минска, Минской областной больницы, больницы №3.
По информации ведомства, всех пациентов госпитализировали, им сделали операции. “У пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени: ЧМТ [черепно-мозговые травмы], переломы, ушибы и рваные раны”, - рассказали в Минздраве.
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