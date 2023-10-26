В Минске фура насмерть сбила двух человек, которые вышли на дорогу осмотреть авто после другого ДТП

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Опубликовано: 26.10.2023 07:19 , Обновлено: 26.10.2023

На минской кольцевой дороге поздно вечером в среду, 25 октября, грузовая фура насмерть сбила молодую пару - водитель легкового авто вышел на дорогу вместе со своей пассажиркой после столкновения с другой легковушкой.

Трагический инцидент произошел на 26-м километре внутреннего кольца МКАД около 21:00. Как рассказали в МВД Беларуси, сначала столкнулись два легковых автомобиля - Opel и Citroen. Водители (мужчины 25 и 24 лет) и пассажирка немецкой легковушки вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть, насколько сильно пострадали их транспортные средства. В этот момент по полосе двигался грузовик Volvo, который и сбил людей.

[info_b]В ведомстве подчеркнули, что это лишь предварительная версия случившегося - во всех обстоятельствах сейчас разбираются сотрудники минской Госавтоинспекции и оперативники из Следственного комитета.[/info_b]

В МВД сообщили, что 24-летнего водителя Citroеn доставили в учреждение здравоохранения - для обследования, а вот супруги (25 и 26 лет) скончались от полученных травм прямо на месте ДТП. По информации Следственного комитета, в немецкой легковушке также находились двое малолетних детей. Их также отправили в больницу.

[info_b] Следователи обратились с просьбой к очевидцам данного ДТП - сообщить любую имеющуюся у них информацию по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8029) 159-08-35. [/info_b]

Правоохранители также подчеркнули, что в подобных ситуациях участникам ДТП и их очевидцам в ожидании прибытия сотрудников ГАИ следует оставаться за пределами проезжей части - для личной безопасности. Особенно актуально это сейчас, когда в связи с густыми осенними туманами и дождливой погодой, а также возможной гололедицей повышенное внимание и осторожность следует проявлять всем участникам дорожного движения, добавили в МВД.