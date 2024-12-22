В Минске Ford столкнулся с маршруткой
🎥 Видео
В Минске 22 декабря автомобиль Ford столкнулся с маршруткой. По информации столичной ГАИ, водителя легковушки доставили в учреждение здравоохранения для обследования.
Как [link href=“https://t.me/gaiminsk/40555” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в ведомстве, сегодня около 10:03 64-летняя водитель Ford выезжала с территории дома №138 по улице Максима Богдановича и не предоставила при развороте преимущество маршрутке Mercedes, которая ехала по главной дороге. Так и произошло столкновение.
В Госавтоинспекции напомнили водителям, что при выезде из жилой и пешеходной зон они должны уступить дорогу машинам, велосипедистам, а также предоставить преимущество пешеходам, направление движения которых они пересекают.