В Минске эвакуировали торговый центр "Экспобел" - МВД. Что произошло?

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Опубликовано: 20.11.2024 09:05 , Обновлено: 20.11.2024

В МВД сообщили, что эвакуировали торговый центр "Экспобел" в Минске после звонка о минировании. Однако оказалось, что сообщил о возможном взрывном устройстве 12-летний парень, которого нашли почти сразу.

Сразу после звонка на место происшествия приехала следственно-оперативная группа. “Следователем было принято решение об эвакуации граждан”, - сообщили в милиции.

Позднее задержанный 12-летний подросток признался, что это была шутка.

В милиции напомнили, что такие шутки - подпадают под уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет и грозит лишением свободы до 7 лет. “Кроме того, с виновного взыскиваются все расходы по реагированию на ложное сообщение. Если преступление совершил ребенок младше указанного возраста, то его родителям предстоит возместить значительные финансовые издержки отреагировавших на него служб и ведомств”, - уточнили в милиции.

Там попросили родителей или законных представителей детей “контролировать время нахождения в интернете, круг их виртуального общения и источники доходов”.