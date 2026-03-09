В Минске двери автобуса зажали пенсионерку и ее затянуло под колеса

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Опубликовано: 09.03.2026 12:18 , Обновлено: 09.03.2026

В Минске пенсионерка не успела зайти в салон, как автобус тронулся с остановки. Рука женщины оказалась зажатой между створками автоматических дверей.

Инцидент произошел на остановке «Индустриально-педагогический колледж». Из-за того, что водитель пассажирского МАЗа не заметил 75-летнюю женщину, она упала на дорогу, а колеса автобуса наехали на нее.

В результате ДТП пенсионерка попала в больницу, ее состояние пока неизвестно. На место прибыли представители ГАИ Фрунзенского РУВД (районного управления внутренних дел) Минска и следственно-оперативная группа.