В Минске более 30 домов остались без отопления

🔄 Обновлено

Опубликовано: 30.01.2023 08:28 , Обновлено: 30.01.2023

В Московском районе Минска вечером 29 января, когда столбик на термометре показывал до -2 градусов, более 30 домов, несколько административных зданий, детсадов и школ остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в «Минскэнерго».

Там сообщили о повреждении на участке квартальной сети, которое заметили примерно в 17:00.

Поэтом с целью ремонта отключили отопление и воду в:

32 жилых домах в квартале улиц Алибегова, Рафиева, Голубева, Газеты Звезда;

7 административных зданиях;

3 дошкольных учреждений образованиях;

4 школьных учреждений образования.

Предполагаемым временем восстановления теплоснабжения в «Минскэнерго» назвали 08:00 30 января.

Обновлено В 09:47 в ведомстве сообщили, что в 04:40 30.01.23 «запитаны все потребители по тепло и горячему водоснабжению».

[Telegram_widget url=“https://t.me/minskenergo/1098”]