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В Минске более 30 домов остались без отопления

В Минске более 30 домов остались без отопления
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В Московском районе Минска вечером 29 января, когда столбик на термометре показывал до -2 градусов, более 30 домов, несколько административных зданий, детсадов и школ остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в «Минскэнерго».

Там сообщили о повреждении на участке квартальной сети, которое заметили примерно в 17:00.

Поэтом с целью ремонта отключили отопление и воду в:

  • 32 жилых домах в квартале улиц Алибегова, Рафиева, Голубева, Газеты Звезда;
  • 7 административных зданиях;
  • 3 дошкольных учреждений образованиях;
  • 4 школьных учреждений образования.

Предполагаемым временем восстановления теплоснабжения в «Минскэнерго» назвали 08:00 30 января.

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В 09:47 в ведомстве сообщили, что в 04:40 30.01.23 «запитаны все потребители по тепло

  • и горячему водоснабжению».

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