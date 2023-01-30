В Минске более 30 домов остались без отопления
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В Московском районе Минска вечером 29 января, когда столбик на термометре показывал до -2 градусов, более 30 домов, несколько административных зданий, детсадов и школ остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в «Минскэнерго».
Там сообщили о повреждении на участке квартальной сети, которое заметили примерно в 17:00.
Поэтом с целью ремонта отключили отопление и воду в:
- 32 жилых домах в квартале улиц Алибегова, Рафиева, Голубева, Газеты Звезда;
- 7 административных зданиях;
- 3 дошкольных учреждений образованиях;
- 4 школьных учреждений образования.
Предполагаемым временем восстановления теплоснабжения в «Минскэнерго» назвали 08:00 30 января.
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В 09:47 в ведомстве сообщили, что в 04:40 30.01.23 «запитаны все потребители по тепло
- и горячему водоснабжению».
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Темы: #Происшествия #Беларусь #Минск