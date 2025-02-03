В Минске автомобиль Белпочты опрокинулся в котлован

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Опубликовано: 03.02.2025 14:48 , Обновлено: 03.02.2025

Сегодня, 3 февраля, около 11:00 в Минске автомобиль «Lada», принадлежащий «Белпочте», съехал в котлован и перевернулся. Инцидент произошёл на стоянке возле дома № 78А по улице Сурганова.

По предварительной информации ГАИ, 28-летний водитель оставил автомобиль, не приняв мер, исключающих его самопроизвольное движение. Проще говоря, забыл поставить машину на стояночный тормоз. В результате «Lada» покатилась в котлован, вырытый для прокладки коммуникаций, и опрокинулась.

Фото: t.me/gaiminsk

В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

Госавтоинспекция напомнила водителям о необходимости надёжно фиксировать автомобиль на месте перед уходом.