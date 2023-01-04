В Минске автобус столкнулся со столбом и загорелся
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В Минске после столкновения со столбом на улице Янки Брыля загорелся автобус. В ГАИ сообщили, что в ДТП никто не пострадал.
Из-за дорожно-транспортного происшествия и возгорания машины ГАИ временно ограничило движение на участке улицы (часть Янки Брыля от улицы Гурского в направлении улицы Алибегова и в обратном направлении. ).
Судя по фото ГАИ Минска, автобус каким-то образом оказался на разделительной полосе. Там он и сбил осветительную мачту улицы. На видео очевидцев видно, что почти сразу после аварии скорее всего провода под колесами автобуса сильно искрили и дымились.
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На место прибыли машины МЧС. Других подробностей пока нет.
Темы: #Происшествия #Беларусь #ДТП #Минск