В Минске автобус столкнулся со столбом и загорелся

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Опубликовано: 04.01.2023 19:00 , Обновлено: 04.01.2023

В Минске после столкновения со столбом на улице Янки Брыля загорелся автобус. В ГАИ сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

Из-за дорожно-транспортного происшествия и возгорания машины ГАИ временно ограничило движение на участке улицы (часть Янки Брыля от улицы Гурского в направлении улицы Алибегова и в обратном направлении. ).

Судя по фото ГАИ Минска, автобус каким-то образом оказался на разделительной полосе. Там он и сбил осветительную мачту улицы. На видео очевидцев видно, что почти сразу после аварии скорее всего провода под колесами автобуса сильно искрили и дымились.

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На место прибыли машины МЧС. Других подробностей пока нет.