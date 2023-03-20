В Минске 4 пассажира маршрутки попали в больницу после столкновения с легковушкой
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В Минске утром 20 марта произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и маршрутки. Об этом сообщили в столичном ГАИ.
Авария случилась примерно в 7:10. По предварительной информации ГАИ, водитель легковушки при выезде со двора «не уступила дорогу и совершила столкновение с маршрутным транспортным средством».
Как видно на фотографиях, вероятно, маршрутка въехала в заднюю часть авто.
В итоге 4 пассажира маршрутки попали в больницу для обследования, сообщили в ГАИ. Водитель Volkswagen отказалась от госпитализации.
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