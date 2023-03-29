В Минске 30 марта отключат горячую воду и отопление более чем в 100 домах. Список

Опубликовано: 29.03.2023 21:09 , Обновлено: 29.03.2023

В Минске 29 марта работники "Минских тепловых сетей" обнаружилм повреждение тепломагистрали. Из-за этого уже 30 марта в некоторых домах, садах, школах и учреждениях Минска отключат горячую воду.

Сейчас на трассе вдоль проспекта Газеты «Звязда» начали раскопки. А 30 марта 2023 года с 08:00 до 22:00 будут отключены отопление и горячая вода в домах Московского района:

94 жилых дома в квартале проспектов Любимова и Газеты «Звязда», улиц Белецкого и Рафиева;

11 дошкольных учреждений образования;

1 детского дома;

7 школьных учреждений образования,

26 административных зданий.

В Минскэнерго надеются, что смогут все починить к 22:00 четверга.

[scryt_b title=“Посмотреть полный список”] Жилые дома:

ул. Белецкого, 20, 22, 24, 26;

пр.Любимова,19 к1, к 2; 21, 33, 35, 37, 39;

пр. Газеты «Звязда», 40, 42. 44, 48, 54, 56;

ул. Белецкого, 32, 36, 40, 46, 50 к 1, к 2, к 3;

Рафиева, 43, 45, 49, 51, 53;

пр. Любимова, 41;

пр. Газеты «Звязда», 35, 37, 43;

пр.Любимова,12, 16, 18, 20, 22;

общежития пр. Газеты «Звязда», 49, 51;

гостиница «Звязда» пр. Газеты «Звязда», 47;

пр. Газеты «Звязда», 22 к 1, к 2; 28 к1, к 2; 32 к 1, к 2;

пр. Газеты «Звязда», 20, 26 к 1;

пр. Любимова, 36 к 1, 36 к 2. общежитие, уч. корпус пр. Любимова, 14 пр. Любимова, 26, 30 к 1, к 2; 34 к 1, к.2, 40 к 1, к 2; 42 к1, к 2; 46 к1, к 2;

ул. Рафиева, 23 к 2, 25 к 1, 29 к.1, к 2, 31 к 1, к 2, 27;

ул. Белецкого, 2, 4, 6, 10 к 1, к 2, 12 к 1, к 2; 14к 1, к 2; 16 к 1, к 2; 18; пр. Газеты «Звязда», 57, 59 к 1, к 2; 67, 69;

пр. Любимова, 7, 9, 13 к 1, к 2; 15 к 1, к 2, к 3.

Дошкольные учреждения образования и детский дом:

ДС № 542 пр. Газеты «Звязда», 58;

ДС № 549 пр. Газеты «Звязда», 60;

ДС № 544 ул. Белецкого, 44;

ДС № 560 ул. Рафиева, 47;

ДС № 414 пр. Газеты «Звязда», 41;

ДС № 430 пр. Газеты «Звязда», 30;

ДС № 453 пр.Любимова, 44;

ДС № 500 ул. Рафиева, 32;

ДС № 524 пр. Любимова, 13 к 3;

ДС № 525 пр. Газеты «Звязда», 71;

ДС № 551 пр. Любимова, 11;

Д.д. № 1 ул. Рафиева, 34.

Школы:

Гимназия ул. Голубева, 29;

СШ № 213 пр. Любимова, 27;

СШ № 208 пр. Любимова, 31;

СШ № 154 ул. Голубева, 31;

СШ № 160 ул. Рафиева, 19;

Гимназия «Альтернатива» Рафиева, 30;

СШ № 181 пр. Газеты «Звязда», 65.

Административные здания:

бассейн «Нептун» пр. Любимова, 29;

магазин ул. Белецкого, 28;

ОДС пр. Газеты «Звязда», 46;

ПНС пр. Любимова, 25,

ресторан «Батискаф» пр.Любимова, 10;

отдел занятости населения Московского р-на пр. Любимова, 14;

дет.пол-ка № 15 ул.Голубева, 25;

поликлиника № 32 ул.Голубева, 27;

ТЦ пр. Газеты «Звязда», 16;

ОДС. пр. Газеты «Звязда», 18;

магазин пр. Газеты «Звязда», 22 к 1;

магазин пр. Газеты «Звязда», 32 к 1;

аптека пр. Газеты «Звязда», 28 к 1. кафе «Диалог», магазин»Легенда» ул. Рафиева, 27;

универсам пр. Любимова, 26 к 1;

магазин «Таямница»;

кафе «У Гаспадыни» пр. Любимова, 26;

ББО пр.Любимова, 26 , к2, к3;

ДС «Юго-Запад» ул. Рафиева, 16 , 30а;

универсам «Брест» пр. Любимова, 17;

ОДС пр. Газеты «Звязда», 61;

КБО пр. Газеты «Звязда», 55;

Юридический колледж пр. Газеты «Звязда», 61А;

ДЮК пр.Любимова, 32;

ЦКРОиР ул. Рафиева, 33.

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