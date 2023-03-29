В Минске 30 марта отключат горячую воду и отопление более чем в 100 домах. Список
В Минске 29 марта работники "Минских тепловых сетей" обнаружилм повреждение тепломагистрали. Из-за этого уже 30 марта в некоторых домах, садах, школах и учреждениях Минска отключат горячую воду.
Сейчас на трассе вдоль проспекта Газеты «Звязда» начали раскопки. А 30 марта 2023 года с 08:00 до 22:00 будут отключены отопление и горячая вода в домах Московского района:
- 94 жилых дома в квартале проспектов Любимова и Газеты «Звязда», улиц Белецкого и Рафиева;
- 11 дошкольных учреждений образования;
- 1 детского дома;
- 7 школьных учреждений образования,
- 26 административных зданий.
В Минскэнерго надеются, что смогут все починить к 22:00 четверга.
[scryt_b title=“Посмотреть полный список”] Жилые дома:
- ул. Белецкого, 20, 22, 24, 26;
- пр.Любимова,19 к1, к 2; 21, 33, 35, 37, 39;
- пр. Газеты «Звязда», 40, 42. 44, 48, 54, 56;
- ул. Белецкого, 32, 36, 40, 46, 50 к 1, к 2, к 3;
- Рафиева, 43, 45, 49, 51, 53;
- пр. Любимова, 41;
- пр. Газеты «Звязда», 35, 37, 43;
- пр.Любимова,12, 16, 18, 20, 22;
- общежития пр. Газеты «Звязда», 49, 51;
- гостиница «Звязда» пр. Газеты «Звязда», 47;
- пр. Газеты «Звязда», 22 к 1, к 2; 28 к1, к 2; 32 к 1, к 2;
- пр. Газеты «Звязда», 20, 26 к 1;
- пр. Любимова, 36 к 1, 36 к 2. общежитие, уч. корпус пр. Любимова, 14 пр. Любимова, 26, 30 к 1, к 2; 34 к 1, к.2, 40 к 1, к 2; 42 к1, к 2; 46 к1, к 2;
- ул. Рафиева, 23 к 2, 25 к 1, 29 к.1, к 2, 31 к 1, к 2, 27;
- ул. Белецкого, 2, 4, 6, 10 к 1, к 2, 12 к 1, к 2; 14к 1, к 2; 16 к 1, к 2; 18; пр. Газеты «Звязда», 57, 59 к 1, к 2; 67, 69;
- пр. Любимова, 7, 9, 13 к 1, к 2; 15 к 1, к 2, к 3.
Дошкольные учреждения образования и детский дом:
- ДС № 542 пр. Газеты «Звязда», 58;
- ДС № 549 пр. Газеты «Звязда», 60;
- ДС № 544 ул. Белецкого, 44;
- ДС № 560 ул. Рафиева, 47;
- ДС № 414 пр. Газеты «Звязда», 41;
- ДС № 430 пр. Газеты «Звязда», 30;
- ДС № 453 пр.Любимова, 44;
- ДС № 500 ул. Рафиева, 32;
- ДС № 524 пр. Любимова, 13 к 3;
- ДС № 525 пр. Газеты «Звязда», 71;
- ДС № 551 пр. Любимова, 11;
- Д.д. № 1 ул. Рафиева, 34.
Школы:
- Гимназия ул. Голубева, 29;
- СШ № 213 пр. Любимова, 27;
- СШ № 208 пр. Любимова, 31;
- СШ № 154 ул. Голубева, 31;
- СШ № 160 ул. Рафиева, 19;
- Гимназия «Альтернатива» Рафиева, 30;
- СШ № 181 пр. Газеты «Звязда», 65.
Административные здания:
- бассейн «Нептун» пр. Любимова, 29;
- магазин ул. Белецкого, 28;
- ОДС пр. Газеты «Звязда», 46;
- ПНС пр. Любимова, 25,
- ресторан «Батискаф» пр.Любимова, 10;
- отдел занятости населения Московского р-на пр. Любимова, 14;
- дет.пол-ка № 15 ул.Голубева, 25;
- поликлиника № 32 ул.Голубева, 27;
- ТЦ пр. Газеты «Звязда», 16;
- ОДС. пр. Газеты «Звязда», 18;
- магазин пр. Газеты «Звязда», 22 к 1;
- магазин пр. Газеты «Звязда», 32 к 1;
- аптека пр. Газеты «Звязда», 28 к 1. кафе «Диалог», магазин»Легенда» ул. Рафиева, 27;
- универсам пр. Любимова, 26 к 1;
- магазин «Таямница»;
- кафе «У Гаспадыни» пр. Любимова, 26;
- ББО пр.Любимова, 26 , к2, к3;
- ДС «Юго-Запад» ул. Рафиева, 16 , 30а;
- универсам «Брест» пр. Любимова, 17;
- ОДС пр. Газеты «Звязда», 61;
- КБО пр. Газеты «Звязда», 55;
- Юридический колледж пр. Газеты «Звязда», 61А;
- ДЮК пр.Любимова, 32;
- ЦКРОиР ул. Рафиева, 33.
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