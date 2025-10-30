В "Минск-Мире" большой пожар. Что известно?

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Опубликовано: 30.10.2025 12:10 , Обновлено: 30.10.2025

Подразделения МЧС прибыли по сообщению о пожаре в здании по улице Братской в Минске. Оно находится в известном "Минск-Мире", рядом с ТРЦ Avia Mall пожар.

Агенство “Минск-новости” сообщило со ссылкой на очевидцев, что подар начался на стройке. Других подробностей пока нет.

[obnovleno_b]В МЧС сообщили, что спасатели ликвидировали загорание складируемого утеплителя на площади 20 метров на стройке.

На месте происшествия работало 7 единиц техники МЧС.[/obnovleno_b]