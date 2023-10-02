В Минлесхозе рассказали, почему загорелось самое известное в Беларуси болото в Ельне

Опубликовано: 02.10.2023 07:43 , Обновлено: 02.10.2023

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси озвучили основную версию причин пожара на территории республиканского ландшафтного заказника "Ельня". Очаг возгорания обнаружили в субботу, 30 сентября. Потушить его удалось лишь на следующие сутки.

“Причиной возникновения пожара в заказнике “Ельня” с большой долей вероятности может быть человеческий фактор”, - рассказали в Минлесхозе. Такую версию выдвинули работники, которые непосредственно были задействованы в тушении пожара.

По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем - либо рыбаков (поскольку в непосредственной близости от очага возгорания расположено озеро), либо сборщиков ягод (сейчас в Беларуси в разгаре сезон сбора клюквы и Ельня пользуется популярностью у местных жителей).

[info_b]Ельня — ландшафтный гидрологический заказник республиканского значения, расположенный на территории Миорского и Шарковщинского районов Витебской области. Организован в 1968 году. Занимает площадь более 25 тыс. гектаров.

Считается крупнейшим в Беларуси уникальным массивом верховых болот. С точки зрения ландшафта, это, по сути, кусочек тундры, оказавшийся в глубине территории Беларуси. Его высокая значимость для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия в международном масштабе подтверждается его природоохранными статусами:

Территории важной для птиц (с 2000 года),

Рамсарского угодья (с 2002 года),

Ключевой ботанической территории (с 2005 года).[/info_b]

По данным Минлесхоза, в тушении пожара в Ельне принимали участие не менее 40 работников Дисненского лесхоза, были задействованы 6 мотопомп и более 2 км напорных пожарных рукавов. Такое оборудование потребовалось в связи с особыми условиями пожара: очаг разгорелся в семи километрах от ближайшего подъездного пути и добраться до него на машинах пожарные попросту не могли.

В связи с этим специалисты организовали доставку оборудования и инвентаря на болотоходе на пневматическом ходу. К настоящему времени пожар полностью ликвидировали, однако специалисты продолжают его окарауливание. В ведомстве пообещали позднее озвучить более подробную информацию о повреждённой площади.

Напомним, схожий случай произошёл в Ельне в 2020 году. Тогда в августе выгорело почти 7 гектаров знаменитого болота. Огонь был поверхностный, он не пошёл в глубь торфа и не успел перекинуться на лес. Причиной также называли “случайный окурок”, брошенный, предположительно, сборщиками ягод.