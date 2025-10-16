В МИД рассказали, что известно о «проданной на органы» белоруске в Мьянме

Опубликовано: 16.10.2025 11:14 , Обновлено: 16.10.2025

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали информацию о белоруске, пропавшей в Мьянме и якобы "проданной на органы". Посол Беларуси в Мьянме Владимир Боровиков 16 октября сообщил, что о пропаже девушки в этой азиатской стране заявила её мать. Дипломат рассказал, что известно о пропавшей на сегодняшний день.

Информацию о том, что в Мьянме пропала гражданка Беларуси, 26-летняя минчанка, накануне начали активно распространять российские Telegram-каналы. В частности, российский Mash, ссылаясь на собственные неназванные источники, сообщил что девушка, изначально прилетевшая в Таиланд на заработки, оказалась в Мьянме в одном из скам-центров, где какое-то время работала на мошенников, а затем якобы была “продана на органы, а её тело - кремировано”.

В МИД эту информацию не подтвердили, назвав её “неправдивой и непроверенной” и упрекнув СМИ, распространившие эту информацию, в “безнравственном и безответственном поведении”, которое “ещё больше усиливает страдания родственников и близких” пропавшей девушки.

Согласно же официальным данным, пропавшая белоруска, действительно, вылетела из Бангкока в Янгон (Мьянма) 20 сентября. С тех пор какой-либо дополнительной, достоверной информации о ее местонахождении и правовом статусе не поступало. В связи с заявление родственников пропавшей, белорусское посольство направило официальные запросы во внешнеполитические и силовые ведомства обеих стран - и Таиланда, и Мьянмы, подключили ресурсы офисов почетных консульств Беларуси в Бангкоке и Янгоне.

“В настоящее время розыскные мероприятия в Мьянме продолжаются. При получении релевантных сведений посольство окажет в пределах компетенции вовлеченным гражданам Республики Беларусь всю необходимую помощь и содействие”, - заявил Боровиков на видео, распространённом агентством Sputnik.

При этом посол признал, что в Мьянме, на границе с Таиландом, действительно функционируют мошеннические центры, которые к своей противоправной деятельности привлекают в том числе и иностранцев.

“Предпринимаемые властями целенаправленные усилия по борьбе с данным явлением, к сожалению, к коренному перелому пока не привели, хотя ряд так называемых предприятий удалось ликвидировать”, - заявил дипломат, подчеркнув, что “сведения об участии в противоправной деятельности, равно как и числе работающих в таких центрах граждан Республики Беларусь, посольство не располагает”.

По словам Боровикова, фиксируются “единичные случаи” вовлечения белорусов в работу подобных мошеннических центров. В частности, в марте 2024 года благодаря усилиям дипломатов из Мьянмы удалось вывезти белоруску, которую удерживали в подобном центре, на закрытой территории под охраной вооруженных лиц на протяжении нескольких месяцев.