В МЧС показали, как под Минском сгорел огромный склад

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Опубликовано: 26.05.2023 09:02 , Обновлено: 26.05.2023

В ночь на 26 мая в агрогородке Колодищи Минского района загорелся склад. Потушить огонь удалось лишь к утру - общая площадь пожара составила 3500 квадратных метра. Не обошлось без пострадавших - с места ЧП медики увезли в больницу с ожогами мужчину.

Как сообщили в МЧС, в тушении пожара на складе по улице Промышленная, 14 были задействованы 27 единиц техники спасателей. Локализовать пожар удалось в 03:35, а на то, чтобы его полностью потушить ушло ещё три часа.

Видео с кадрами самого пожара, а также их последствиями, опубликовало управление МЧС по Минской области.

В результате огонь уничтожил как самое складское здание, так и хранившиеся там вещества (по данным МЧС, внутри склада хранились легко воспламеняемые вещества - полистирол, смолы, пропиловый спирт - общей массой порядка 600 тонн). Также полностью сгорел грузовой автомобиль с прицепом и легковой автомобиль.

Что стало источником возгорания, в МЧС пока не сообщили - причину происшествия в настоящее время выясняют инспекторы.