В МЧС назвали причину пожара костёла под Гродно

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Опубликовано: 15.12.2025 07:54 , Обновлено: 15.12.2025

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям назвали предварительную причину пожара, произошедшего 14 декабря в костёле Вознесения-Девы Марии и Святого Иосафата Кунцевича в агрогородке Сопоцкин под Гродно.

Пожар вспыхнул рано утром в воскресенье и к тому моменту, когда первые подразделения МЧС приехали к костёлу, его кровля уже была охвачена огнём. Выяснилось, что на момент ЧП в храме не было людей - последнее богослужение прошло накануне днём. В результате люди при пожаре не пострадали, а вот само двухэтажное здание, построенное 1789 году, пострадало серьёзно.

Огонь серьёзно повредил кровлю - сгорела обрешетка по всей площади кирпичного здания. Спасателям пришлось вскрывать кровлю, чтобы потушить скрытые очаги и не допустить повторного возгорания. В результате закопчены стены, потолок и внутренние убранство храма.

В ликвидации пожара, занявшей не один час, принимали участие 47 спасателей, было задействовано 16 единиц техники МЧС.

В настоящее время специалисты ведомства устанавливают точную причину пожара, но предварительную версию произошедшего в МЧС уже озвучили. Вероятнее всего, пожар в храме вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.













