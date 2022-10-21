В МЧС Могилёва показали, как автолестницей поднимали лошадь
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В могилевском МЧС рассказали и показали на видео, как спасали лошадь из ливневого коллектора с помощью пожарных рукавов и автолестницы. Инцидент произошел вечером 20 октября.
Там отметили, что на помощь спасателей позвали очевидцы, которые увидели, что животное из ямы глубиной 2,5 м само выбраться не может. В МЧС выяснили, что под ним проломилась деревянная крышка сливного бетонного приямка.
Когда спасатели доставали лошадь, она почти не сопротивлялась и вела себя спокойно. Вот как это было:
Кстати, кто хозяин лошади — пока неизвестно.
Ранее Телеграф писал, что в Сети появилось видео, на котором кабан спокойно ходит по улице в Минске. Девушка, которая сняла его, считает, что встретила животное на удачу.
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