В Марьиной Горке школьница бросилась под машину
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В Марьиной Горке на Минщине 9-летняя школьница нарушила правила ПДД и бросилась через дорогу, из-за чего угодила под легковую машину. В милиции показали видео происшествия.
По данным МВД, девочка вышла из автобуса на улице Чапаева и вместо того, чтобы пойти на пешеходный переход, начала перебегать дорогу прямо перед стоящим автобусом.
Водитель автомобиля Peugeot 206 заметила школьницу в последний момент и начала экстренно тормозить. Тем не менее девочка столкнулась с машиной и получила незначительные ушибы.
В милиции напомнили, что взрослые обязаны объяснять детям правила поведения на проезжей части и важности внимательности.