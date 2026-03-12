В Лоеве девушка открыла стрельбу с балкона многоэтажки

Опубликовано: 12.03.2026 10:11 , Обновлено: 12.03.2026

В Лоеве, городском посёлке Гомельской области, 21-летняя девушка открыла стрельбу из пневмата. Балкон своей квартиры на третьем этаже она превратила в импровизированный тир и начала стрелять по автомобилям, припаркованным во дворе многоэтажки.

Сам инцидент произошёл вечером 6 февраля. Сейчас Лоевский районный отдел Следственного комитета (СК) завершил расследование обстоятельств возбуждённого в отношении молодой девушки уголовного дела и поделился ими с публикой.

По версии следователей, в тот вечер владелица пневматического пистолета Borner C11 решила потренироваться в стрельбе, но вместо того, чтобы пострелять по банкам в безопасном месте или отправиться в специализированный тир, просто вышла на свой балкон и начала стрелять по машинам под окнами. В качестве мишени была выбрана чёрная Opel Omega соседа - в неё угодило как минимум 5 пуль.

Повреждения хозяин машины заметил на следующее же утро. Сев в авто и заведя двигатель, мужчина заметил на лобовом стекле три характерных повреждения. Заподозрив неладное, мужчина почистил свой Opel от снега и заметил ещё два повреждения на крыше, после чего обратился в милицию.

















В СК рассказали, что вечером того же дня “снайпер” сама явилась к соседу с повинной, принесла извинения за свой необдуманный поступок и даже оплатила ему причиненный материальный ущерб, который мужчина оценил в 630 рублей.

Тем не менее, всё это не уберегло девушку от уголовного разбирательства - в отношении неё было возбуждено дело за хулиганство. В соответствии с частью 1 статьи 339 Уголовного кодекса, подобные действия, “грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся повреждением чужого имущества”, в Беларуси наказываются общественными работами, штрафом, исправительными работами и даже лишением свободы на срок до трех лет .

Как пояснили в СК, признание вины и добровольное возмещение материального ущерба потерпевшему не могут освободить девушку от судебного разбирательства (такое хулиганство относится к уголовным делам публичного обвинения), но при этом суд может учесть эти обстоятельства и, следовательно, смягчить наказание, ограничившись минимальным.